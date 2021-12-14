Son dakika haberi | Macaristan'da meydana gelen trafik kazasında 7 düzensiz göçmen hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi | Macaristan'da meydana gelen trafik kazasında 7 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Macaristan'da meydana gelen trafik kazasında 7 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
AA / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Macaristan'da düzensiz göçmenleri taşıyan ve polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan araçtaki 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Macaristan'da düzensiz göçmenleri taşıyan ve polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan araçtaki 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Csongrad-Csanad bölge polisinden yapılan açıklamada, düzensiz göçmenleri taşıyan Sırbistan plakalı aracın, polis kontrol noktasından kaçmaya çalışırken bir eve çaptığı belirtildi.

7 kişinin hayatını kaybettiği kazada, aralarında şoförün de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Gözaltına alınan şoför hakkında insan kaçakçılığı ve ölümcül kazaya neden olmak suçlarından soruşturma başlatıldı.

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AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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