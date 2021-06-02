Son dakika haberi... Macaristan'da bir caddeye Şehit Uygurlar Caddesi adı verildi
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Son dakika haberi... Macaristan'da bir caddeye Şehit Uygurlar Caddesi adı verildi

Son dakika haberi... Macaristan'da bir caddeye Şehit Uygurlar Caddesi adı verildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Çin Fudan Üniversitesi'nin Budapeşte'de yapılması planlanan kampüs bölgesindeki bir caddeye Şehit Uygurlar Caddesi adı verildi.

Çin Fudan Üniversitesi'nin Budapeşte'de yapılması planlanan kampüs bölgesindeki bir caddeye Şehit Uygurlar Caddesi adı verildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 9. Bölge Belediyesi aldığı kararla, Çin Fudan Üniversitesinin Budapeşte'de yapılması planlanan kampüs bölgesindeki bazı cadde isimlerini, Şehit Uygurlar Caddesi, Özgür Hong Kong Caddesi, Dalai Lama Caddesi ve Xie Shiguang Caddesi olarak değiştirme kararı aldı.

Bölge Belediye Başkanı Baranyi Krisztina, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Planlanan Çin Üniversitesinin çevresindeki kamusal alanlara güzel yeni isimler verdik." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen, belediyenin kararını eleştirdi.

Kararın belki bazı Batı Avrupa ve ABD büyükelçiliklerine yönelik sadakat göstergesi olabileceğini ama bu adımın Hong Konglulara ve Uygurlara yardımcı olmayacağını savunan Semjen, şunları kaydetti:

"Çin'le çok iyi ilişkiler içinde olmaya çalışıyoruz ve bu ulusal çıkarımız. Gördüğümüz gibi 1 milyon doz Çin aşısı olmasaydı binlerce kişinin hastalanmasına neden olacaktı."

Fudan Üniversitesi, AB'deki ilk Çin üniversitesi olacak

Fudan Üniversitesinin Avrupa Birliğindeki (AB) ilk Budapeşte kampüsünün 2024 yılında açılması ve ekonomi, uluslararası ilişkiler, tıp ve teknik bilimler alanlarında eğitim vermesi bekleniyor.

Macar hükümeti, Fudan Üniversitesinin Budapeşte kampüsünün Macaristan'ın eğitim standardını yükselteceğini, Çin'in ülkeye yönelik yatırımlarına ivme kazandıracağını ve ülkesine bölgesel bir bilgi merkezi olma fırsatı tanıyacağını savunuyor.

Muhalefet ise Çin Üniversitesinin Macarların vergileriyle yapılmasının doğru olmadığı, ulusal güvenlik riski teşkil ettiği ve bölgede Macar öğrencilere yönelik yapılması planlanan Öğrenci Şehri projesinin büyük bir bölümünü işgal edeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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