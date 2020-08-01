Son dakika haberi! Luna parklar bu bayram boş kaldı Son dakika genel haberine göre Luna parklar bu bayram boş kaldı Parktaki çocuk sayısı azalırken eğlence ve adrenalinde azalma olmadı Samsun'da daha önceki bayramlarda çocuklarla dolup taşan luna parklar bu bayram boş kaldı.

Luna parklar bu bayram boş kaldı

Parktaki çocuk sayısı azalırken eğlence ve adrenalinde azalma olmadı

SAMSUN - Samsun'da daha önceki bayramlarda çocuklarla dolup taşan luna parklar bu bayram boş kaldı.

Eski alışkanlıklardan birisi olan ve her çocuğun bayramda mutlaka uğradığı luna parklar, bu bayramda eski bayramları arattı. Eskiden bayramda topladıkları harçlıkları luna parkta harcayan çocuklar, bu bayramda korona virüsünün de etkisiyle parkla pek rağbet etmedi. Aileleriyle birlikte luna parka gelen az sayıdaki çocuk ise luna parkta doyasıya eğlendi.

Çocuklarıyla güzel bir vakit geçirmek için luna parka geldiklerini dile getiren aileler, "Bayramda çocuklarımızla güzel ve eğlenceli zaman geçirmek için luna parka geldik. Parkta, önceki bayramlara göre oldukça az insan var. Önceki bayramlarda buralar çok kalabalıktı" dediler.

Normalde bayramlarda luna parkın tıklım tıklım dolması gerektiğini ifade eden luna park görevlileri, "Önceki bayramlarda veya korona virüsten önce park tıklım tıklım oluyordu. Öğlen saatleri olmasına rağmen park kalabalık olurdu. Ama şu anda park, normal bir zamandaki kalabalıkla aynı. Akşam saatlerinde bile park eskisi gibi kalabalık olmuyor. Korona virüsünün etkisi her sektörde olduğu gibi eğlence sektöründe de olumsuz anlamda etkili oldu. Bizim tek amacımız çocukların sağlıklı bir şekilde güzelce vakit geçirmesi" diye konuştular.

Luna parkta doyasıya eğlenen çocukları ise bayramları çok sevdiklerini söyleyerek, luna parkta çok güzel eğlendiklerini ifade ettiler.

Çocuklar luna parkta çarpışan araba, elma kurdu, balerin, dönme dolap, salıncak, uçak ve adrenalin dolu eğlence aletlerine bindiler.

Kaynak: İHA