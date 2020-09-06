Son dakika haberi | Lüleburgaz'da yangın
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Son dakika haberi | Lüleburgaz'da yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Lüleburgaz ilçesinde bir bahçede çıkan yangında üzüm bağları ile ağaçlar zarar gördü.

Son dakika haberi | Lüleburgaz'da yangın
06.09.2020 12:45 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:48

Lüleburgaz ilçesinde bir bahçede çıkan yangında üzüm bağları ile ağaçlar zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Ceylanköy Köyü'nde Ünal Gürçay'a ait üzüm bağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürülen yangında, üzüm bağları ile bazı meyve ağaçları zarar gördü.

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Kaynak: AA

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