Son dakika haberi: Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi: Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli E.B'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda iki ev ve bir otomobilde yapılan aramalarda 312,5 gram bonzai ile hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan E. B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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