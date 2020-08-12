Son dakika haberi! Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haberleri: KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavgada İlhan Bakırcı (52) öldü, 2 kişi yaralandı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavgada İlhan Bakırcı (52) öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Güneş Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında av tüfeğiyle vurulan İlhan Bakırcı ile biri çocuk, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan, durumu ağır olan İlhan Bakırcı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer 2 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.Olayın ardından kaçan U.Ö., O.Ç. ve O.B.E., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

- Kırklareli

Kaynak: DHA