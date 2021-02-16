Son dakika haberi | Lüleburgaz'da işyerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Son dakika haberler... Lüleburgaz ilçesinde boş bir işyerinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Lüleburgaz ilçesinde boş bir işyerinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi İstanbul Caddesi'nde boş bir işyerinden kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye ekipleri, işyeri sahibi Recep Akçay'a ulaşarak işyerinin açılmasını sağladı.

İşyerine giren ekipler, işyerinde mahsur kalan kediyi file ile yakaladı.

Kedi daha sonra yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen