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Son dakika haberi... Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, Afgan sığınmacılar konusunda Avusturya ve Slovenya'yı eleştirdi

Son dakika haberi... Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, Afgan sığınmacılar konusunda Avusturya ve Slovenya'yı eleştirdi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Afganistan'dan sığınmacı kabul etmeyi reddeden Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'ya tepki gösterdi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Afganistan'dan sığınmacı kabul etmeyi reddeden Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'ya tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Asselborn, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Avusturya Başbakanı Kurz ve Slovenya Başbakanı Jansa'nın, Afgan sığınmacılar konusunda popülist bir yaklaşım benimsediklerini savunarak, "Avusturya'dan Bay Kurz ve Slovenya'dan Bay Jansa'ya karşı bir direniş olacağını umuyorum. Afganistan'daki işkence gören insanlarla doğrudan insani dayanışmayı reddediyorlar. Bu şekilde Avrupalı ??olma niteliğini kaybedersin. Buna karşılık, üye devletlerin çoğunluğu Avrupa Birliği'nin (AB) değerlerine sahip çıkmalıdır." dedi.

AB 40-50 bin Afgan almalı

Avrupa Birliği'nin Afgan sığınmacılar için 40 bin ila 50 bin yerleştirme yeri sağlamaya hazır olması gerektiğine işaret eden Asselborn, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile iş birliği içinde kız çocukları, kadınlar, eski yargıçlar, insan hakları aktivistleri tehlikede olan diğer insanları yasal ve güvenli bir şekilde AB'ye getiriyorduk. Bu imkansız olmamalı. Yalnızca Büyük Britanya ve Kanada, her biri 20 bin savunmasız Afgan'ı alıyor. 450 milyon nüfuslu bir Avrupa Birliği'nde her üye küçük bir çaba gösterseydi ne olurdu? Bu, insan haklarını savunma konusundaki güvenilirliğimizi büyük ölçüde güçlendirecektir. Şu anda BM'yi, mülteci çalışmalarıyla fiilen başa çıkmak için yeterli kaynağa sahip olacak şekilde mali olarak desteklemek son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut durum 2015 ile kesinlikle kıyaslanamaz

Asselborn, AB'de 2015'teki gibi büyük bir mülteci hareketinin kendini tekrarlayabileceği konusunda uyarıda bulunanlar olduğunun hatırlatılması üzerine, "Mevcut durum 2015 ile kesinlikle kıyaslanamaz. Avusturya'dan ve AB dönem başkanı olan Slovenya'dan böyle sesler duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. Sorun bu tür sloganların korku uyandırması ve ne yazık ki seçimleri de kazandırması." ifadelerini kullandı.

Kurz ve onun gibi düşünenlere kalsa Akdeniz'de herhangi bir göç olmayacağını dile getiren Asselborn, "Ama denizde kurtardığımız tüm mültecileri Libya'daki korkunç ve çoğu zaman acımasız kamplara geri göndermeli miyiz? Şu anda sadece üç AB ülkesi İrlanda, Portekiz ve Lüksemburg bu ülkeler Almanya ve Fransa ile birlikte düzenli olarak kurtarılanları kabul ediyor. Bu devam ederse, Akdeniz ülkeleri kurtarılanları kimsenin kabul etmeyeceğinden korktukları için kurtarma gemilerinin limanlarına girmesine artık izin vermeyecek." şeklinde konuştu.

Sığınmacılar için engel koymanın bir çözüm olmayacağını vurgulayan Asselborn, limanlarda, kimin korunmaya ihtiyacı olup kimin olmadığına yerinde karar verebilmesi için yeni yapılar oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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