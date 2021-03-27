Son dakika haberi: Lüks sitede boksörüm diyerek komşularına saldırdı, yaşananlar kameralara böyle yansıdı

Son dakika haberine göre Lüks sitede boksörüm diyerek komşularına saldırdı, yaşananlar kameralara böyle yansıdı Abi kardeşin hem saldırı anları hem de önceden boks antrenmanı yaptığı görüntüleri de ortaya çıktı Esenyurt'ta lüks bir sitede boksörüm diyerek vatandaşlara saldıran ve birçok kişiyle de mahkemelik...

Lüks sitede boksörüm diyerek komşularına saldırdı, yaşananlar kameralara böyle yansıdı

Abi kardeşin hem saldırı anları hem de önceden boks antrenmanı yaptığı görüntüleri de ortaya çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta lüks bir sitede boksörüm diyerek vatandaşlara saldıran ve birçok kişiyle de mahkemelik olduğu öğrenilen adamın vatandaşlara saldırdığı o anlar kameraya yansırken, abi kardeşin boks antrenmanı yaptığı görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, Akevler Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site içerisindeki biri kadın iki kardeş sitedeki diğer sakinlerle her defasında farklı olaylar nedeniyle hakaret edip darp etti. Sitede kadınlara da saldıran adamın iddiaya göre yine milli boksörüm diyerek vatandaşlara saldırma anları da hem vatandaşların cep telefonu kamerasına hem de güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırgan komşularının kendilerini darp ettiğini ifade ederek, "Site içinde 2 komşumuz var bunlar sürekli insanları darp edip küfür ediyorlar. Sadece bana yönelik değil başka insanlara da sürekli küfürlerde ve hakaretlerde bulunuyorlar. Ben bunlarla ilgili mahkeme yoluna da gittim ancak pandemi sürecinden dolayı süreç ağır işliyor. Çok bir netice alamadım komşuluk haklarından dolayı da. Kendileri evden ayrıldılar ancak yeniden site yönetimi aracılığıyla bunlara ev tutuldu ve bizim burada ikamet etmeye devam ettiler" dedi.

Aynı kişinin daha önce 60 yaşındaki bir insanı da maske takmadığı gerekçesiyle darp ettiğini söyleyen kadın, " Sitemizin en nezih insanına bile küfür eden insanlar bunlar. Kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, genç hatır gönül hiçbir şey bilmiyorlar. Site içerisinden başka mahkemelikte var. Aidatta ödemiyorlar. Darp oldu raporu da ben ilettim. Bununla ilgili adli tıpta da soruşturma devam ediyor. Yasal süreçleri ben takip ediyorum" diye konuştu.

Darp ve tartışma anları kamerada

Kendisinin boksör olduğunu söyleyerek vatandaşları darp etme anları da yine mağdurlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahsın yumruklara diğer vatandaşlara vurması yer aldı.

Abi kardeşin boks antrenmanı görüntüleri de ortaya çıktı

Site içerisinde vatandaşları sürekli olarak tehdit eden ve boksör olduğunu söyleyen abi kardeşin antrenman görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde boks eldivenleriyle abi kardeşin yumruk tekniği çalıştığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE