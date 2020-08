Son dakika haberi! Luiz Gustavo: Amacımız; bir takım ruhu yaratmak ve kazanan bir takım ortaya çıkarmak Son dakika haberleri... "Önümüzdeki sezon hedeflerimizin hepsine ulaşmak için yarışmacı bir takım yaratmak istiyoruz""Hocamız uygulamak istediği sistemi anlatmak için sürekli bizimle iletişim halinde""Taraftarımızı motive bir şekilde sezon içerisinde tutabilmemiz için iyi başlamalıyız""Gençlere aşılamaya çalıştığım...

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Topuk Yaylası Tesisleri'nde bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, "Amacımız; bir takım ruhu yaratmak ve kazanan bir takım ortaya çıkarmak" dedi.Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan 'Günün Röportajı' programında açıklamalarda bulunan Gustavo, kamp süreci, yeni transferler ve taraftarı hakkında konuştu."ÖNÜMÜZDEKİ SEZON HEDEFLERİMİZİN HEPSİNE ULAŞMAK İÇİN YARIŞMACI BİR TAKIM YARATMAK İSTİYORUZ"Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Düzce'de devam eden kamp sürecini değerlendiren Luiz Gustavo, "Şu anda yeni bir süreç içerisindeyiz. Bununla beraber yeni bir felsefeyi, yeni bir oyun tarzını anlamaya çalışıyoruz. Antrenmanlarda daha çok bunun üzerine çalışıyoruz. Hocamızın bizden istediklerini en hızlı şekilde anlayıp uygulayabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Herkes yeni sezon için çok motive. Yarışmacı bir takım yaratmak istiyoruz ki önümüzdeki sezon hedeflerimizin hepsine ulaşabilelim" dedi."HOCAMIZ UYGULAMAK İSTEDİĞİ SİSTEMİ ANLATMAK İÇİN SÜREKLİ BİZİMLE İLETİŞİM HALİNDE"Teknik direktör Erol Bulut'un, uygulamak istediği sistem hakkında futbolcu grubuyla sürekli iletişim halinde olduğunu da dile getiren yıldız futbolcu, "Fenerbahçe'nin adı bile her zaman şampiyonluk için favoridir. Bizim her zaman için yarıştığımız kulvarlarda en üst sıralarda olmamız gerekir. Tabii ki hiçbir şey bedava değil, özveri göstermediğiniz ve çok çalışmadığınız müddetçe bunu başarmanız mümkün değil. Hocamız da uygulamak istediği sistemi bize anlatmak için sürekli bizimle iletişim halinde ve sürekli olarak bize kafasındaki oyun şablonunu anlatmak istiyor ki bunu en kısa sürede uygulayabilelim. Tabii ki biraz süreye ihtiyacımız var, bunu saha içerisinde en iyi şekilde uygulayabilmek için. Ama ben gerçekten çok inanıyorum ve takım olarak da çok özgüvenliyiz. Çalışmalarımızı en iyi şekilde yürütüyoruz" şekliden konuştu. "BU ŞEKİLDE ÇALIŞIRSAK HOCAMIZIN İSTEDİĞİ TAKIMI ORTAYA ÇIKARABİLİRİZ"Yoğun geçen kamp dönemi ve antrenman programlarının, takımın, Erol Hocanın istediği sistemi sahaya yansıtması adına oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Brezilyalı futbolcu, "Bizler oyuncular olarak çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdürmeliyiz. Antrenmanlar gerçekten çok yoğun geçiyor. Geçen sezon yaptığımız antrenmanlardan farklı şekilde antrenmanlar yapıyoruz. Eğer böyle devam edersek en kısa sürede hocamızın istediği gibi bir takım ortaya çıkartabiliriz diye düşünüyorum" şeklinde bir açıklamada bulundu."BENİM ÖNCELİĞİM TAKIMIMA YARDIM ETMEK"Liderlik özelliklerine sahip bir futbolcu olarak kendisinden beklenileni her zaman yerine getirmeye çalışan biri olduğunu söyleyen Gustavo, konu ile ilgili olarak şöyle dedi: "Ben her zaman takımıma yardım etmek için kendimi en iyi şekilde hazır tutmaya çalışan bir oyuncuyum. Hem takımıma hem teknik direktörüme hem de takım arkadaşlarıma yardım etmek için elimden geleni yaparım. Dolayısıyla hocamız benden nasıl bir görev isterse ben bunu en iyi şekilde yapabilmek için elimden geleni yaparım. Benim önceliğim takımıma yardım etmek. Dolayısıyla ben bu tarz konulara açık bir insanım. Hocamız, benden ne istersen elimden gelenin en iyisini yaparım.""TARAFTARIMIZI MOTİVE BİR ŞEKİLDE SEZON İÇERİSİNDE TUTABİLMEMİZ İÇİN İYİ BAŞLAMALIYIZ"Luiz Gustavo, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) pandemisinin özellikle de futbol dünyası üzerindeki etkilerini, "Tabii ki Koronavirüs salgınının başlangıcında hepimiz için o sürpriz olan, şaşırtıcı olan süreç geride kaldı diyebiliriz. Çünkü ilk pandemi süreci başladığında mart ayında ki maçlar seyircisiz oynanmıştı, açıkçası herkes için farklı ve değişik bir durumdu. Şimdi alıştık ve normal karşılıyoruz diyebiliriz" diye değerlendirirken; koşullar ne olursa olsun sezona iyi bir başlangıç yapmanın öneminden ise şu şekilde bahsetti: "Yine bu sezon da her lig seyircisiz olarak başlayacak. Dolayısıyla futbolcular, takımlar buna daha hazır bir şekilde başlayacak. En azından karşılaşacağımız atmosferi biliyoruz. Bizim yapmamız gereken konsantre bir şekilde maçlara hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapmak olacak. Tabii ki taraftarlarımız tribünlere geri döndüklerinde bizim için kesinlikle çok daha iyi olacak. Onlar bizim için çok daha itici güç olacak ama bizim de bu süreçte onları motive bir şekilde sezon içerisinde tutabilmemiz için iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor.""BİZİM AMACIMIZ BİR TAKIM RUHU YARATMAK VE KAZANAN BİR TAKIM ORTAYA ÇIKARMAK"Takım içindeki atmosferden de kısaca bahseden Brezilyalı oyuncu, çok sayıda kaliteli futbolcudan kurulu bir ekip olarak takım ruhunu yaratmak ve kazanan bir takım ortaya çıkarmak için mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Takım içerisindeki atmosfer şu anda çok iyi. Herkes en iyi şekilde antrenmanlarda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, çünkü burada oynayan her oyuncu sorumluluğunun bilincinde. Ben her zaman şunu söylüyorum, 'Maçları kazanmak istiyorsanız, ligi kazanmak istiyorsanız önce takım ruhu olan bir takım yaratmanız gerekiyor.' Aslında bu kamp sürecinde oluşturmak istediğimiz şeylerden bir tanesi de bu! Eminim ki takım ruhunu oluşturursak bu bizi saha içerisinde daha güçlü, daha iyi bir takım yapacak. Yeni gelen oyuncuların hepsi çok kaliteli, bize yardım edecekleri konusunda hiçbir şüphemiz yok ki beklentimiz de bu yönde. Bizim amacımız çok sayıda kaliteli oyuncudan oluşan takımdan bir takım ruhu yaratmak ve kazanan bir takım ortaya çıkarmak" dedi."KALİTEYİ ORTAYA ÇIKARAN TAKIMIN BİRLİKTELİĞİDİR"Başarıya giden yolda takım olmanın önemine de değinen Luiz Gustavo, "Futbolda kalite çok önemli ama birlikteliğiniz olmadığı müddetçe o kaliteyi ortaya çıkaramıyorsunuz. Aslında o kalite ortaya çıkaran da takımın birlikteliğidir. Bence hepimizin sahada birbirine yardım etmesi gerekir. Oynayan ya da oynamayan bütün oyuncuların takımı desteklemesi ve aynı hedef etrafında birleşmesi gerekir. Bu da Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşmasıdır" diye konuştu."GENÇLERE AŞILAMAYA ÇALIŞTIĞIM HAYAT FELSEFEM; DİSİPLİN"Saha dışında da tıpkı saha içinde olduğu gibi benzer bir karaktere sahip olduğunu belirten Luiz Gustavo, özellikle 'disiplin' konusundaki hassasiyetini şu şekilde ifade etti: "Aslında saha dışında da karakterim çok benzer diyebilirim. Ben her şeyden önce çok disiplinli bir insanım ve hem saha dışında hem de saha içinde disiplinli olmaya çalışıyorum. Hayatımdaki önceliğim bu diyebilirim, çünkü ben ne yaparsam yapayım kendisini %100 o işe vermeye çalışan biriyim. Eğer ki hayatınızda iyi şeyler istiyorsanız her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Ben hayatım boyunca hep böyle oldum. Bu karakterde bir insanım. Bu şekilde de mutluyum. Benim felsefem bu diyebilirim. Bunun bana getirisi de çok oldu. Bu yüzden benim de geçlere aşılamaya çalıştığım hayat felsefem bu.""BENİM HAKKIMDA HER ZAMAN İYİ ŞEYLER SÖYLENDİĞİNİ DUYUYORUM"Sosyal medyada performansı hakkında yapılan iyi yorumların kendisini mutlu ettiğini de söyleyen Gustavo, "Sosyal medyada konuşulanlardan maalesef ki çok fazla haberi olmuyor, çünkü sosyal medya hesabım yok. Ama tabii ki zaman zaman eşimden ve arkadaşlarımdan benim hakkımda her zaman iyi şeyler söylendiğini duyuyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Kendilerine gerçekten çok saygı duyuyorum. Benim de onlara teşekkür edebilmek için yapabileceğim en iyi şey, sahada aslında elimden gelenin en iyisini yapmak diyebilirim. Bu benim yapabileceğim minimum şey ama ben onlar için kendimi her zaman %100 hazır tutmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu."EŞİM, OĞLUM VE BEN BURADA ÇOK MUTLUYUZ"Eşi ve oğluyla birlikte zaman geçirmeyi ve sakin bir yaşam tarzı sürmeyi sevdiğini de anlatan başarılı futbolcu, "Her şey çok güzel gidiyor diyebilirim. Açıkçası bizim çok sakin bir hayatımız var ve genellikle evde vakit geçiriyoruz, evde vakit geçirmeyi seviyoruz. Zaman zaman bilmediğimiz restoranlarda yemek yemeye gidiyoruz. Oğlumla vakit geçirmeyi seviyorum. ve az önce de ifade ettiğim gibi genellikle sakin bir hayatımız var. Çoğu zaman evde vakit geçiriyoruz. Ama İstanbul'da çok mutluyuz. Eşim, oğlum ve ben burada çok mutluyuz. Fenerbahçe'de geçirdiğimiz süre boyunca burada geçen zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz, çünkü Türkiye'yi de gerçekten çok seviyoruz" diyerek İstanbul ve Türkiye'ye karşı duyduğu sevgiyi de ifade etmiş oldu. Oğlu Milan Marques Dias'ın futbol ya da farklı bir meslek grubunu tercih etme noktasında destekçisi olacağını da ifade eden Gustavo, "Açıkçası oğlumun futbolcu olmasını 'istiyorum' diyemem, çünkü benim ona diyebileceğim şey, oğlum ne olmak isterse istesin benim onu her zaman destekleyeceğimdir. İsterse futbolcu, isterse doktor ya da farklı bir meslek ile ilgilensin, bilmeli ki ne yaparsa yapsın ben onu destekleyeceğim. Benim aşılamaya çalıştığım şey her ne yapıyorsa yapsın en iyi şekilde yapmaya çalışsın" şeklinde açıklama yaptı."BİZİM BURADA OLUŞTURDUĞUMUZ ARKADAŞLIK BÜYÜK BİR ARKADAŞLIK"Bir diğer Brezilyalı futbolcu Jailson ile kurduğu arkadaşlık bağını da değerlendiren Gustavo, "Çok sık olmasa da ara ara ailelerimizle birlikte dışarı çıkıyoruz. Eşlerimiz de görüşüyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Jailson'un oğlu büyüyor ve burada kaldığı süre boyunca daha da büyüyecek. Biraz daha büyüdüğünde benim oğlumla da oynama şansı olacak. Bizim burada oluşturduğumuz arkadaşlık çok büyük bir arkadaşlık. Onunla burada tanışmış olmaktan ve şu anda aramızdaki arkadaşlıktan dolayı çok mutluyum. Ben ona tecrübelerimle ilgili şeyler anlatıp ona bir şeyler öğretmeye çalışıyorum, aynı zamanda ben de kendisinden bir şeyler öğreniyorum. Kesinlikle çok güzel bir arkadaşlığımız var diyebilirim. Ama bizim birlikteliğimizdeki ilk amaç Fenerbahçe'ye yardım etmek" dedi.Luiz Gustavo, geçen sezonda gol atma konusunda Futbol A Takımı'nın tercümanı Sinan Levi ile girdiği iddianın hatırlatılması üzerine şunları söyledi;"Hayır, henüz iddiayı ödemedim ama ilk fırsatta ödeyeceğim. Fakat bu sene aynı iddiayı yine yapacağız ve ben kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tabii ki öncelikle hedefimiz geçen sene belirlediğimiz gibi 4 gol ama sezon içerisinde 4 golü yakalarsam tabii ki bu iddiayı geliştirebiliriz (gülüyor).""ÇOK FAZLA SAYGIYI HAK EDEN, TAKIMINA TUTKUYLA BAĞLI TARAFTAR TOPLULUĞU VAR"

Son olarak taraftara önemli mesajlar veren Luiz Gustavo, '12 Numara' olarak Fenerbahçe taraftarının fazlasıyla saygıyı hak ettiğini de, "Maalesef şu anda taraftarlarımızdan uzaktayız, onlarla birlikte değiliz, stada gelemiyorlar. Tabii ki onların eksikliğini fazlasıyla hissettik diyebilirim. Ancak uzaktan da olsa bize göstermiş oldukları destek için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz, oyuncuların da buna karşılık verebilmek için yapabileceği en iyi şey sahada savaşmak, savaşan bir takım ortaya çıkarmak. Burası gerçekten herkes için çok özel bir kulüp. Çok fazla saygıyı hak eden, takımına tutkuyla bağlı taraftar topluluğu var. Onların stadyumda yarattığı atmosferi gerçekten çok özledik. Umarım bu süreç en kısa sürede geçecek ve biz tekrardan kavuşacağız" diyerek ifade etti.

Kaynak: DHA