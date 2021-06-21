Son dakika haberi... Lübnan Sağlık Bakanı: "İlaç ve tıbbi malzeme gibi Türk ürünlerine güvenimiz bilimsel verilere dayalıdır"
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Son dakika haberi... Lübnan Sağlık Bakanı: "İlaç ve tıbbi malzeme gibi Türk ürünlerine güvenimiz bilimsel verilere dayalıdır"

Son dakika haberi... Lübnan Sağlık Bakanı: 'İlaç ve tıbbi malzeme gibi Türk ürünlerine güvenimiz bilimsel verilere dayalıdır'
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Türkiye'nin ilaç ve tıbbi malzemelerinin hem kalite hem de fiyat açısından Lübnan standartlarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Türkiye'nin ilaç ve tıbbi malzemelerinin hem kalite hem de fiyat açısından Lübnan standartlarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Bakan Hasan, yarın başlayacak Türkiye ziyareti öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Birkaç günlük ziyareti kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geleceklerini belirten Hasan, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme üretimi yapan bazı fabrikaları gezeceğini aktardı.

Ziyaretinde Türkiye'nin sağlık alanındaki deneyimlerinden istifade etmeye zemin hazırlayacak adımlar atmayı umduklarını dile getiren Hasan, Türkiye ile bu alanda atacakları adımların bir kısmının acil, bir kısmının da uzun vadeli olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin ilaç ve tıbbi malzemelerinin ülkesinin belirlediği standartlarla uyumlu olduğuna işaret eden Hasan, "Kalite ve fiyatları araştırdıktan sonra Lübnan standartlarıyla uyumlu bulduk. İlaç ve tıbbi malzeme gibi Türk ürünlerine güvenimiz bilimsel verilere dayalıdır." dedi.

Hasan, Lübnan Sağlık Bakanlığı ile Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği arasındaki güçlü iş birliği sayesinde, uzun yıllardan beri kapalı duran Sayda Türk Hastanesi'nin acil servisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının merkezi olarak hizmet vermeye başladığını hatırlattı.

Lübnan Sağlık Bakanı, "Karşılıklı deneyimleri paylaşmak iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve sağlık turizmine katkı sağlayacaktır. Nitekim Lübnan, Iraklılar ve diğer Araplar başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden insanların sağlık hizmetleri için seyahat ettiği bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Hasan, Lübnan'da devletin temel ihtiyaçlara sağladığı sübvansiyonun kaldırılması ihtimaline ilişkin ise, "Lübnanlı tüm taraflar, ilaçlara yönelik sübvansiyonun kalkmasını intihar olarak görüyor ve buna karşı çıkıyor." diye konuştu.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada bugün dolar 15 bin lira üzerinden işlem gördü.

Ekonomik kriz nedeniyle vatandaş, eczanelerde çocuk devam sütü başta olmak üzere birçok ilacı bulmakta zorluk çekiyor.

Sağlık Bakanı Hasan'ın destekleriyle emniyet birimleri, 11 Haziran'da stoklamalara karşı başkent Beyrut ve diğer bölgelerdeki eczanelere dağıtım yapan tüccarların depolarına baskınlar düzenlemişti.

Eczane Sendikası Başkanı Gassan el-Emin, eczanelerin ithalatçılardan ilaç temin etmekte zorlandığını, ekonomik krizin başlangıcından bu yana 600 eczanenin kapatıldığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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