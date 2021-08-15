Son dakika haberi! Lübnan ordusu: Akkar'daki patlama askerlerin el koyduğu yakıt deposunda meydana geldi
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Son dakika haberi! Lübnan ordusu: Akkar'daki patlama askerlerin el koyduğu yakıt deposunda meydana geldi

Son dakika haberi! Lübnan ordusu: Akkar'daki patlama askerlerin el koyduğu yakıt deposunda meydana geldi
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Lübnan ordusu, ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından basılan ve vatandaşa dağıtılmak üzere el konulan yakıt deposunda meydana geldiğini bildirdi.

Lübnan ordusu, ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından basılan ve vatandaşa dağıtılmak üzere el konulan yakıt deposunda meydana geldiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 15 Ağustos'ta saat 02.00 civarında kuzeydeki Akkar kentine bağlı Et-Telil beldesinde inşaat malzemeleri için kullanılan bir arazideki yakıt deposunda patlama olduğu belirtildi.

Söz konusu deponun ordu birlikleri tarafından basıldığı ve içindeki akaryakıta vatandaşa dağıtılmak üzere el konulduğuna işaret edilen açıklamada, patlamada asker ve sivillerden oluşan can kayıplarının olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, patlamayla ilgili detayların ortaya çıkarılması için soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Olay yerinde gerginlik

Öte yandan patlamada yaşamını yitirenlerin yakınlarının olay yerinde toplandığı görüldü.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarından oluşan öfkeli gençler, yakıt deposunun bulunduğu arazi sahibine ait olduğu belirtilen, Et-Telil beldesindeki boş bir eve saldırarak camlarını kırdı.

Evin çevresindeki kuru otları ateşe veren gençler, askerlerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Askerler, olay yerinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece saatlerinde bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yaptığı açıklamada, patlamada 22 kişinin öldüğünü, 79 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca piyasaya sürülecek akaryakıtın fiyatının Enerji Bakanlığınca belirleneceği kaydedilmişti.

Enerji Bakanlığının sübvansiyonun kalkmasına rağmen eski fiyatı sürdürmesi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapalı tuttu.

Lübnan ordusu, Merkez Bankasının akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararından sonra yeni fiyatlar belirlenmediği için pompaları kapalı tutan akaryakıt istasyonlarına dün baskınlar düzenleyerek, on binlerce litre benzin ve mazota el koymuştu.

Lübnan Enerji Bakanı Rimun Gacar, nisan ayında fiyat farkı nedeniyle benzinin ülkeden yasa dışı yollarla Suriye'ye götürüldüğünü duyurmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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