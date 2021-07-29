Son dakika haberi: Lübnan'ın kuzeyindeki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Lübnan'ın kuzeyindeki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Lübnan'ın kuzeyindeki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Lübnan'ın kuzeyindeki ormanlarda meydana gelen yangınlar sebebiyle bir kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan'ın kuzeyindeki ormanlarda meydana gelen yangınlar sebebiyle bir kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, yükselen hava sıcaklıkları sebebiyle başlayan yangınların söndürülmesi için çalışan gönüllülerden bir kişi başından yaralanmasının ardından yaşamını yitirdi.

Kuzeydeki Suriye sınırı yakınlarındaki Akkar kazasına bağlı ormanlarda çıkan yangınlarda çeşitli şekillerde yaralanan 17 kişinin Lübnan Kızılhaç'ı tarafından bölgeden alınarak hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerini göre, öğleden sonra birkaç noktada birden başlayan yangınlar, çok kısa süre içinde yerleşim bölgelerine yayıldı. Ordudan askerlerin yardımıyla yangından mahsur kalanlar kurtarıldı.

Yangınların çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ordu ve sivil savunma ekiplerine derhal müdahale etmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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