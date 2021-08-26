Son dakika gündem: Lübnan'ın kuzeyinde arazi anlaşmazlığı üzerine çıkan çatışmalarda 2 kişi öldü
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Son dakika gündem: Lübnan'ın kuzeyinde arazi anlaşmazlığı üzerine çıkan çatışmalarda 2 kişi öldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde iki belde halkı arasında çıkan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler yaralandı.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde iki belde halkı arasında çıkan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Akkar kentine bağlı Fıneydik ve Akkar el-Atika beldeleri arasında arazi sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmalarda bir kişi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden kişinin toprağa verilmesinin ardından yeniden başlayan çatışmalarda bir kişinin daha öldüğü belirtildi.

Roket gibi ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda, yaralananların da olduğu ifade edildi.

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri başta olmak üzere birçok siyasiden bölge halkına aklı selim davranılması ve diyalog yollarıyla sorunun çözülmesi çağrısı yapıldı.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, anlaşmazlığın yaşandığı iki belde arasındaki Vadi Esved bölgesinde çatışan silahlı kişiler, bölgeyi, güvenliği sağlamak amacıyla gelen ordu birliklerine bıraktı.

Yerel basın ise uzun yıllardan beri anlaşmazlık yaşayan iki belde halkı arasındaki gerginliğin hala devam ettiğini aktardı.

Son dakika gündem: Lübnan'ın kuzeyinde arazi anlaşmazlığı üzerine çıkan çatışmalarda 2 kişi öldü
Son dakika gündem: Lübnan'ın kuzeyinde arazi anlaşmazlığı üzerine çıkan çatışmalarda 2 kişi öldü
Son dakika gündem: Lübnan'ın kuzeyinde arazi anlaşmazlığı üzerine çıkan çatışmalarda 2 kişi öldü
Son dakika gündem: Lübnan'ın kuzeyinde arazi anlaşmazlığı üzerine çıkan çatışmalarda 2 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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