Son dakika haberi! Lübnan'ın güneyinde İsrail bombardımanı nedeniyle yangın çıktı
Son dakika haberi... İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırı sonucu bölgede yangın çıktığı bildirildi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırı sonucu bölgede yangın çıktığı bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansında yer alan habere göre, İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı düzenlendi.
Saldırı neticesinde güneyde yer alan Hebariye ve Şeba bölgeleri arasında yangın çıktığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı