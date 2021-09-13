Son dakika haberi: Lübnan'ın eski Genelkurmay Başkanı Kahveci, Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili soruşturmada ifade verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Lübnan'ın eski Genelkurmay Başkanı Kahveci, Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili soruşturmada ifade verdi

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Lübnan'ın eski Genelkurmay Başkanı Kahveci, Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili soruşturmada ifade verdi

Son dakika gelişmesine göre Lübnan eski Genelkurmay Başkanı General Can Kahveci'nin, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdiği belirtildi.

Lübnan eski Genelkurmay Başkanı General Can Kahveci'nin, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdiği belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, soruşturmayı yürütmekle görevli hakim Tarık el-Bitar, Kahveci'nin ifadesini aldı. İfade verme işlemi sırasında Kahveci'nin avukatının da hazır bulunduğu ifade edildi.

Bitar'ın, sorgusunu tamamlamak üzere 28 Eylül'de Kahveci'yi tekrar dinleyeceği kaydedildi.

Kahveci, 2 Temmuz'da Bitar tarafından davada soruşturulması istenen 6 yüksek rütbeli subay arasında yer alıyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Adalet Bakanlığı tarafından patlamayı soruşturmakla görevlendirilen hakim Bitar, bazı eski bakanların dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istemiş ancak başarılı olamamıştı.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Acun Ilıcalı Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Uğur İbrahim Altay
Magazin Ece Üner Amelia Hamlin Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Kaan Yıldırım Alpha Conde Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: Lübnan'ın eski Genelkurmay Başkanı Kahveci, Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili soruşturmada ifade verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 22:26:47. #1.17#