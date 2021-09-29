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Son dakika haberi... Lübnan hükümeti, günlük elektrik hizmetini 8 saate çıkarmayı planlıyor

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Lübnan hükümeti, günlük elektrik hizmetini 8 saate çıkarmayı planlıyor

Son dakika haberine göre Lübnan hükümeti, günlük 21 saatten fazla yaşanan elektrik kesintilerinin kısmen iyileştirilmesi için 100 milyon dolarlık bütçe temin edeceğini açıkladı.

Lübnan hükümeti, günlük 21 saatten fazla yaşanan elektrik kesintilerinin kısmen iyileştirilmesi için 100 milyon dolarlık bütçe temin edeceğini açıkladı.

Lübnan'da Necib Mikati'nin başkanlığında 10 Eylül'de kabinenin kurulması ve Meclisten güvenoyu almasının ardından, ekonomik ve enerji krizinin çözümü için ilk defa kabine toplantısı gerçekleştirildi.

Kabine toplantısı sonrası Enerji Bakanı Velid Feyad, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Merkez Bankasından 100 milyon dolar alarak, elektrik üretiminde kullanılmak üzere yakıt satın alacağını ifade etti.

Feyad, yeni kurulan hükümetin bu adımla, mevcut devlet elektriğini günlük 8 saate çıkarma hedefi taşıdığını aktardı.

Lübnan'da, Merkez Bankasının rezervlerinin erimesi, hükümetin 13 ay boyunca kurulmaması ve bundan dolayı yaşanan yakıt krizi nedeniyle vatandaşlara maksimum 2 ila 3 saat elektrik hizmeti sunuluyor.

Lübnanlılar, günün geri yalan kısmındaki elektrik ihtiyacını, birkaç saat elektrik üretebilen jeneratörlerle temin edebiliyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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