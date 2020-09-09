Son dakika haberi: Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe koronavirüse yakalandı
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Son dakika haberi: Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe koronavirüse yakalandı

Son dakika haberleri... Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe'nin koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Son dakika haberi: Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe koronavirüse yakalandı
09.09.2020 17:39 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:44

Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe'nin koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şerbel Vehbe'nin koronavirüse yakalandığı ve iki haftalık karantinaya girdiği açıklandı. Eski Büyükelçi Şerbel Vehbe, Lübnan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı olarak belirlenmişti.


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Kaynak: DHA

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