Son dakika haberi: Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe koronavirüse yakalandı Son dakika haberleri... Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe'nin koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe'nin koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şerbel Vehbe'nin koronavirüse yakalandığı ve iki haftalık karantinaya girdiği açıklandı. Eski Büyükelçi Şerbel Vehbe, Lübnan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı olarak belirlenmişti.

Kaynak: DHA