Son dakika haberi! Lübnan'dan BM'ye İsrail savaş uçaklarının hava sahalarına yönelik ihlallerini durdurma çağrısı
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Son dakika haberi! Lübnan'dan BM'ye İsrail savaş uçaklarının hava sahalarına yönelik ihlallerini durdurma çağrısı

04.12.2020 00:13 | Son Güncelleme: 04.12.2020 00:16
Son dakika haberi! Lübnan'dan BM'ye İsrail savaş uçaklarının hava sahalarına yönelik ihlallerini durdurma çağrısı

Gelen son dakika haberlerine göre Lübnan Savunma Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının ülke hava sahasına yönelik ihlallerine son verilmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) duruma acilen müdahale etme çağrısında bulundu.

Lübnan Savunma Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının ülke hava sahasına yönelik ihlallerine son verilmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) duruma acilen müdahale etme çağrısında bulundu.

Savunma Bakanı Zeyne Aker yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasına yönelik günlük ihlalleri devam ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail uçaklarının bugün de ihlaller gerçekleştirdiğini belirten Aker, bu ihlallere son verilmesi için BM'nin duruma acilen müdahale etmesi gerektiğini kaydetti.

Lübnan ordusu zaman zaman İsrail'e ait savaş ve keşif uçaklarının hava sahasını, İsrail botlarının da karasularını ihlal ettiğini duyuruyor ancak hafta başından beri İsrail uçakları neredeyse her gün Lübnan hava sahasında uçuşlar gerçekleştirdi.

Tel Aviv ile Beyrut arasında deniz sınırı anlaşmazlığına çözüm bulmak için ekim ayında başlayan müzakereler kapsamında 2 Aralık Çarşamba yapılması planlanan turun ertelendiği bildirilmişti.

İki ülke arasındaki müzakerelerin ertelenmesi kararının İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının ardından gelmesi ise dikkati çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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