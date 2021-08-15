Son dakika haberi! Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
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Son dakika haberi! Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

Son dakika haberi! Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Akkar'daki patlamada yaralanan 4 kişinin Ankara'ya nakledildiğini söyledi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Akkar'daki patlamada yaralanan 4 kişinin Ankara'ya nakledildiğini söyledi.

Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Lübnan makamlarının talebi doğrultusunda harekete geçen ilk ülke olduğunu dile getirdi.

Ulusoy, Sağlık Bakanlığının gönderdiği 4 yataklı ambulans uçak ile durumu ağır 4 yaralının Ankara'ya nakledildiğini belirtti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynakları, patlamada 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Lübnan ordusu ise ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından basılan ve vatandaşa dağıtılmak üzere el konulan yakıt deposunda meydana geldiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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