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Son dakika haberi... Lübnan'daki liman patlaması soruşturmasını yürüten yargıca destek gösterisi düzenlendi

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Lübnan'daki liman patlaması soruşturmasını yürüten yargıca destek gösterisi düzenlendi

Son dakika habere göre Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen liman patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınları, patlamayla ilgili soruşturmayı yürüten yargıç Tarık Bitar'ın görevden alınmasına ilişkin dava açılmasını protesto etti.

Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen liman patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınları, patlamayla ilgili soruşturmayı yürüten yargıç Tarık Bitar'ın görevden alınmasına ilişkin dava açılmasını protesto etti.

Başkent Beyrut'taki Adalet Bakanlığı binası önünde toplanan aileler, yargıç Bitar'a destek gösterisi düzenledi.

Geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen gösteride, "Liman patlaması dosyası kapatılmak isteniyor", "Soruşturmayı kapatmak isteyenler Beyrut'u patlatanlardır", "Bu dava yargıçtan büyüktür" yazılı pankartlar taşındı.

Gösteriye destek için bakanlık binası önüne gelen Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi destekçisi bir grup, "Hizbullah teröristtir", "İran dışarı", "Burası Lübnan, molla rejimi değil," ve "Hizbullah'ın silahsızlandırılması için verilen uluslararası kararlar uygulansın" şeklinde sloganlar attı.

İran ve Hizbullah karşıtı sloganlar atılması üzerine, bazı kurban yakınları Adalet Bakanlığı binasının önünden çekildi.

Beyrut Limanı patlamasında hayatını kaybedenlerin aileleri adına söz alan İbrahim Hatit, soruşturmanın siyasallaştırılmasına tepki gösterdi.

Hatit, "Bizim davamız, adaletin ve gerçeklerin ortaya çıkmasıdır." dedi.

Liman patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınları davanın, partiler arasındaki siyasi çekişmenin bir parçası haline getirilmemesini ve soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesini istiyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Patlamayı soruşturan hakim Fadi Savvan, 10 Aralık 2020'de eski Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Hakim Savvan, 17 Aralık'ta eski bakanların kendisine karşı Başsavcılığa yaptığı başvuru üzerine soruşturmayı geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Lübnan Temyiz Mahkemesi, şubatta Savvan'ı görevden almış ve yerine Tarık Bitar'ı atamıştı.

Bitar hakkında ise 27 Eylül'd, eski İçişleri Bakanı Nihad Maşnuk tarafından "görevden alınma" davası açılmıştı.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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