Son dakika haberi! Lübnan'da Merkez Bankasının açıkladığı akaryakıt sübvansiyonunu kaldırma kararı protesto edildi

Son dakika haberleri... Lübnan'da halk, ekonomik krizi ve Merkez Bankasının açıkladığı akaryakıt sübvansiyonunu kaldırma kararını, yolları kapatarak protesto etti.

Lübnan'da halk, ekonomik krizi ve Merkez Bankasının açıkladığı akaryakıt sübvansiyonunu kaldırma kararını, yolları kapatarak protesto etti.

Lübnan haber ajansına (NNA) göre, ülkenin güneyindeki Tel Nuhas-Kefr Kela yolunda toplanan bir grup, yolu trafiğe kapattı.

Ülkenin kuzeyindeki Trablus kentinde ise hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Necip Mikati'nin El-Mina bölgesinde bulunan evinin önünde toplanan bir grup, ekonomik kriz karşıtı gösteri düzenledi.

Göstericiler, bölgedeki ana yolu kapatarak, yönetim karşıtı sloganlar arttı.

Sosyal medyada ise aktivistler, Merkez Bankasının akaryakıt sübvansiyonunu kaldırma kararına tepki gösterdi.

Lübnanlı gazeteci Mehasin Mursil, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yönetimin, halkı açlık, yoksulluk ve sefalet içinde bırakarak, onların hayatın temel gereksinimlerinin peşine düşmesini ve böylece değişim talebinden vazgeçmesini istediğini belirtti.

Bir diğer gazeteci İman İbrahim ise akaryakıt sübvansiyonunu kaldırma kararının Lübnanlılar için ölüm haberi gibi olduğunu, ülkedeki asgari ücretle sadece 2 teneke benzin satın alınabildiğini kaydetti.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos 2021 itibariyle akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

Ekonomik krizin baş gösterdiği 17 Ekim 2019'dan sonra doların karaborsada yükselmesine bağlı olarak akaryakıtı yüzde 85 sübvanse eden Merkez Bankası, 28 Haziran'da akaryakıt ürünlerinin ithalatı için artık bir ABD dolarını 3 bin 900 Lübnan lirasından firmalara sağlayacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine Lübnan Enerji Bakanlığı, 29 Haziran'da benzine yüzde 35, motorine ise yüzde 38 zam yapmıştı. Böylece 95 oktan 20 litrelik benzin 61 bin 100 liraya, 20 litrelik motorin ise 46 bin 100 liraya yükselmişti.

Lübnan'daki araç sahipleri, benzin arzının piyasada kesileceği veya fiyatlarının aşırı yükseleceği endişesiyle 10 Ağustos itibariyle akın ettiği akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyordu.

Merkez Bankasının akaryakıta sağladığı sübvansiyonu tümüyle kaldırmasının ardından Lübnan'da 20 litrelik benzinin 336 bin liraya, 20 litrelik motorinin ise 278 bin liraya çıkacağı söyleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu