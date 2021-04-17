Son dakika haberi | Lübnan'da Hizbullah'ın ekonomik çöküşe karşı taraftarlarını desteklemek için aldığı önlemler tartışılıyor

Son dakika haberler... Lübnan Hizbullahı'nın ülke ekonomisindeki yeni bir çöküşe karşı taraftarlarını desteklemek için birtakım önlemler aldığı belirtilirken, Başbakan Danışmanı Leyla Hatum ise Hizbullah'ın yaptığının sosyal dayanışmanın bir parçası olduğunu savunuyor.

Lübnan Hizbullahı'nın ülke ekonomisindeki yeni bir çöküşe karşı taraftarlarını desteklemek için birtakım önlemler aldığı belirtilirken, Başbakan Danışmanı Leyla Hatum ise Hizbullah'ın yaptığının sosyal dayanışmanın bir parçası olduğunu savunuyor.

Ülkede, bir yıldan uzun süredir Lübnan tarihinin en kötü ekonomik krizi yaşanıyor. Bu durum benzeri görülmemiş bir finansal çöküşün yanı sıra mevduat sahiplerinin bankalardaki paralarının alıkonulması, yoksulluk ve işsizlik oranlarının artmasını da beraberinde getirdi.

Lübnan medyasında son günlerde, Hizbullah'ın nüfuzu olan bölgelerde birkaç mağaza açtığı ve kendi kuruluşlarından birinin çıkardığı karneyle gıda maddelerini indirimli fiyatlarla sattığı yönünde haberler yer alıyor.

Başbakan Hassan Diyab'ın Danışmanı Leyla Hatum konuya dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın ihtiyaç sahiplerine yardım etmesinin, sivil toplum ile Lübnan dokusunun parçası olan siyasi partiler arasındaki sosyal dayanışmayı yansıttığını savundu.

Hatum, "Lübnan'ın yaşadığı zor şartların gölgesinde yapılan bu yardımlar memnuniyet vericidir ve halkımız, aralarındaki siyasi anlaşmazlığa bakmaksızın dayanışma ruhuna sahip olduğunu bir kere daha kanıtladı." dedi.

Başbakan Diyab'ın şu anda ilgili bakanlarla bir destek karnesi hazırlamanın yanı sıra birleşik destek senaryosu üzerinde çalıştığını ancak bunun Meclisin onayını gerektirdiğini aktaran Hatum, şunları dile getirdi:

"Hükümet yardım etmeyi bırakmadı. Hükümet 7 aydır ülkedeki en fakir 240 bin aileye ayda 400 bin Lübnan lirası (yaklaşık 260 dolar) dağıtıyor ve bunu Lübnan ordusu aracılığıyla yapıyor."

Yazar ve siyasi analist Faysal Abdussatir ise koşulların Hizbullah'a zorunlu ve temel ihtiyaçlarını temin etmek suretiyle halkın yanında olmayı dayattığını, bazılarının ileri sürdüğü gibi devletin çöküşünde bir çıkarı bulunmadığını iddia etti.

Hizbullah'ın ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunduğunu ancak krizin boyutuna bakıldığında yardımların bir çözüm olmadığını aktaran Abdussatir, ülkenin şu anda çöküşün eşiğinde bulunduğuna ve sosyal bir patlama olmasından korkulduğuna işaret etti.

Lübnan'da İran tarafından desteklenen ve Mecliste 128 milletvekilinden 13'üne sahip olan Hizbullah, "devlet içinde devlet" gibi hareket etmek ve Lübnan devletini zayıflatmaya çalışmakla suçlanıyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 10 bin liranın üzerine çıktı.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci