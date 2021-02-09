Son dakika haberi! Lübnan'da halk Kovid-19 aşısı yaptırma konusunda bölündü

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Son dakika haberlerine göre Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son günlerde can kayıpları ve vaka sayıları ciddi bir biçimde artarken, aşı konusu tartışmalara neden oluyor.

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son günlerde can kayıpları ve vaka sayıları ciddi bir biçimde artarken, aşı konusu tartışmalara neden oluyor.

Ekonomik ve siyasi krizlerin yanı sıra salgın hastalıkla mücadele eden Lübnan'da, Kovid-19 aşısı hakkındaki söylentiler halkta kafa karışıklığına yol açıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech aşısının şubat ayında ülkeye ulaşmasının beklendiğini açıklarken, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise gelecek ay ülkeye 2 milyon 730 bin doz aşı geleceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Hamed Hasan, 15 Şubat'ta aşının uygulanmaya başlanacağını belirtirken aşı konusunda vatandaşların çeşitli endişeleri bulunuyor.

"Önemli olan aşının ülkeye ulaşması"

Lübnanlı Hiyam el-Şami, AA muhabirine, aşı olmak istediğini belirterek, "Bilime inanan herkes aşı olmalı." dedi.

Aşı konusunda gecikmeden dolayı Lübnan devletini sorumlu tutan Şami, "Önemli olan aşının nasıl dağıtıldığından çok aşının ülkeye ulaşması." ifadelerini kullandı.

Şami, aşının saklama koşullarından dolayı endişe duyduğuna işaret ederek, bu konuda devlete güvenmediğini kaydetti.

"Aşı tam anlamıyla başarılı bir sonuç vermedi"

Aşı olmak istemediğini söyleyen Ahmed Dauk, "Ne kendim ne de ailem aşı olmayacağız. Hijyenimize dikkat ederek ve maske takarak virüsten korunmaya çalışacağız." diye konuştu.

Dauk, "Aşı tam anlamıyla başarılı bir sonuç vermedi, ayrıca Lübnan'da devletin verdiği sağlık hizmetlerine güvenmiyorum." şeklinde konuştu.

Muhammed bin Abdulkadir ise aşı yaptırma konusunda kararsız olduğunu dile getirerek, "İnsanlar üzerindeki etkisini gördükten sonra aşı yaptıracağım, birçok söylenti var ve çevremdeki insanlara zarar vermek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle 3 bin 677 kişi hayatını kaybederken, 321 bin 980 vaka tespit edildi, 211 bin 879 kişi ise sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı