Son dakika haberi | Lübnan'da eğitim uçağı düştü: 3 ölü
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Son dakika haberi | Lübnan'da eğitim uçağı düştü: 3 ölü

Son dakika haberi | Lübnan'da eğitim uçağı düştü: 3 ölü
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Lübnan'da sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan'da sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Gusta ormanlık bölgesinde sivil bir eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

Düşen uçakta bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, olay yerine anında sivil savunma ekibi ile güvenlik birimlerinin intikal ettiği ve soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

Haberde uçağın düşme sebebiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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