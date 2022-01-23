Son dakika haberi! Lübnan'da bankadaki döviz hesapları dondurulan vatandaşlardan hükümete çağrı Açıklaması

Son dakika haberler: Lübnan'da hükümet tarafından döviz mevduat hesapları dondurulan vatandaşlar, paralarının Lübnan lirası ile ödeneceği iddiaları üzerine gösteri düzenledi.

Lübnan'da hükümet tarafından döviz mevduat hesapları dondurulan vatandaşlar, paralarının Lübnan lirası ile ödeneceği iddiaları üzerine gösteri düzenledi.

Lübnan Mevduat Derneğinin çağrısıyla başkent Beyrut'taki Bankalar Birliği önünde toplanan yüzlerce banka mağduru, ellerinde "Paramızı geri verin" ve "Reforma hayır... Gösteriye hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemciler, Bankalar Birliği önünden sloganlarla Hükümet Sarayı'na kadar yürüdü. Burada okunan bildiride vatandaşların mağduriyeti dile getirildi.

Bildiride, "Mevduatlarımızın (Lübnan) lirasına dönüştürülmesine hayır diyoruz. Liranın değeri düşürülerek insanların alım gücünün zayıflatılmasına hayır diyoruz. Sosyal fonlar, devlet mülkleri ve hizmet kurumlarına dokunulmamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Lübnan basınında yer alan haberlerde hükümetin 2019'dan bu yana yaşanan ekonomik krizden çıkmak için hazırladığı "ekonomik reform" planı çerçevesinde tüm döviz mevduat hesaplarını liraya çevireceği iddia edilmişti.

Haberde, hesapları 2 yıldır dondurulan vatandaşlara paralarının dolar yerine 2 yıl önceki kurdan hesaplanacak şekilde lira ödeneceği belirtiliyor.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu. Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de, kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasının çekebileceğini duyurmuştu.