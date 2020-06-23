Son dakika haberi! LTSO, "maskeli yeni logo" tasarladı Son dakika habere göre Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO), maske kullanımını teşvik etmek amacıyla logosunu değiştirdi.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO), maske kullanımını teşvik etmek amacıyla logosunu değiştirdi.

İl genelinde açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bulunan kentte, vatandaşların maskeye karşı dikkatini çekmek için yeni logo tasarlandı.

Oda Başkanı İlhami Cebelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle maskenin insan sağlığı için büyük önem taşıdığını belirtti.

Maskenin son günlerde insanların bir parçası olduğunu ifade eden Cebelli, koronavirüsten korunmanın en etkili yolunun maske olduğunu söyledi.

İnternet sitesinde kullanılan logoda yer alan dönen çarkların maske ile kapatılarak maske kullanımının önemine dikkat çekmek istediklerini dile getiren Cebelli, sivil toplum örgütleri olarak farklı çalışmalar ile vatandaşlara uyarılar yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA