Son dakika haberi | LPG'li otomobilde patlama: 3 yaralı
Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, seyir halindeki LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
24.08.2020 21:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:05
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, seyir halindeki LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.Ü'nün kullandığı 46 AAU 204 plakalı otomobilde, Kümbet Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak durdu.
Yaralanan sürücü ve E.Ç. (17) ile K.K. (18), 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, araçtaki patlama çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Kaynak: AA