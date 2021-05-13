Son dakika haber: İSTANBUL-LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN HASTANEDE BAYRAM SEVİNCİ

Son dakika haberlerine göre Lösemi ve çocukluk çağı kanseriyle mücadele eden minikler Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tedavi gördükleri LÖSANTE Hastanesi'nde düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Lösemi ve çocukluk çağı kanseriyle mücadele eden minikler Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tedavi gördükleri LÖSANTE Hastanesi'nde düzenlenen etkinliklerle kutladı. Bayram hediyelerini alan, dans gösterileri ve oyunlarla neşelenen minik kahramanlar hep bir ağızdan umutla, 'iyi bayramlar' dedi.

Tüm çocuklar eşit doğar ve en iyi tedavilere eşit kavuşurlar inancı ile yola çıkan ve 23 yıldır lösemili çocuklar başta olmak üzere tüm çocukluk çağı kanserleriyle mücadele edenlere umut olan LÖSEV, Avrupa'nın ilk Lösemili Çocuklar Hastanesi LÖSANTE'de minik kahramanlara bayram sevinci yaşattı. Çocuklar ve anneleri Ramazan Bayramı'nı tedavi gördükleri hastanede karşıladı. Hastanede düzenlenen etkinlik, davulcu kostümleri giyen iki minik kahramanın mani atışması ile başladı. Ardından programı uyuyan güzel masalı eşliğinde dramatizasyon (canlandırma), melodika dinletisi, Karadeniz - Ege figürleriyle dans gösterisi ve kukla oyunları gibi bir dizi etkinlik takip etti. LÖSANTE Yönetim Kurulu üyeleri, doktorları, hemşireleri ve birbirleriyle bayramlaşan çocuklar, bayram hediyelerinin takdim edildiği kutlamada yaşadıkları zorlu mücadeleyi bir an olsun unutup, keyifli anlar geçirerek hep bir ağızdan 'iyi bayramlar' dileğinde bulundu.

TEDAVİ BAŞARISINDA MORAL MOTİVASYON ÖNEMLİ

Miniklerin mücadelesinde en önemli kahramanlarından biri olan LÖSANTE Yönetim Kurulu Üyelerinden Çocuk Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Emin Kürekçi ilaçlar ve kemoterapi kadar moral ve motivasyonun da tedavinin başarısında önemli rol oynadığının altını çizdi.

Kürekçi, 'Lösemide tedavi başarı oranımız yüzde 92'lerde. Tedavi sürecinde hasta, aile ve sağlık çalışanları olarak biz güçlü bir takım ruhu ile savaşırken çocuklarımızın 'Çocuk Yaşamı'ndan uzaklaşmamaları için oyunlar oynama, spor, el becerileri geliştirme, müzik ve resim sanatları ile bütüncül eğitim faaliyetlerini de gerçekleştirerek yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlıyoruz. Kemik İliği/Kök Hücre Nakli tedavilerimizle de tedavi başarılarımızı artırıyoruz. Çocuklarımıza daha doğrusu insanlığa kansersiz yaşam sağlamak en büyük hedefimizdir. Hastanemizde hem hastalarımıza hem de ailelerimize pandemisiz dönemlerde bile yoğun hijyen, enfeksiyonlardan korunma ve beslenme eğitimleri vererek kemoterapi süreçlerini sorunsuz atlatmalarını sağlıyoruz' diye konuştu.

BİZ HEP BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ, BÜYÜK BİR AİLEYİZ

LÖSANTE Yönetim Kurulu Üyelerinden Uzman Eczacı Duygu Aksen de, çocuklara ve mücadelelerinde onlara refakat eden annelerine şu sözlerle bayramda umut oldu:

'Hastanemiz kurulduğu ilk günden beri sadece ilacı uygulamanın bu hastalık için yeterli tedavi olmadığını tecrübelerle gördük. Moralin, hayata bağlanmalarının ve psikolojik desteklerin faydalarını da her fırsatta dile getirdik. Bugün burada çocuklarımızın ve annelerinin hastanede kalmanın verdiği hüznü bir nebze azaltabilelim, bayram mutluluğunu hep beraber paylaşalım istiyoruz. Biz hep birlikte güçlüyüz, büyük bir aileyiz.'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı