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Son dakika haberi: Londra derbisini Arsenal kazandı

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Son dakika haberi: Londra derbisini Arsenal kazandı

Son dakika haberlerine göre İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal, konuk ettiği Tottenham'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal, konuk ettiği Tottenham'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Emirates Stadı'nda oynanan Londra derbisine iyi başlayan Arsenal, 12. dakikada Emile Smith Rowe, 27. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang, 34. dakikada ise Bukayo Saka'nın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Tottenham'da Heung-Min Son'ın 79. dakikadaki golü puan için yeterli olmadı ve Arsenal, Tottenham'ı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Arsenal puanını 9'a çıkarırken, Tottenham ise 9 puanda kaldı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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