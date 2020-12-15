Son dakika haberi! Londra'da bir kuaför salonunun bodrum katının bara dönüştürüldüğü belirlendi
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Son dakika haberi! Londra'da bir kuaför salonunun bodrum katının bara dönüştürüldüğü belirlendi

15.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:15
Son dakika haberi! Londra'da bir kuaför salonunun bodrum katının bara dönüştürüldüğü belirlendi

Son dakika habere göre İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen bir kuaför salonunun bodrum katının bara dönüştürüldüğü belirlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen bir kuaför salonunun bodrum katının bara dönüştürüldüğü belirlendi.

Londra Polisinden yapılan açıklamaya göre, polisler 11 Aralık Cuma saat 01.00 civarında ihbar üzerine eğlence bölgesi Soho'daki bir kuaföre gitti.

Kuaföre girdikten sonra bodrum kata açılan bir merdiven bulan polisler, burada 100'den fazla kişinin derme çatma bir barda içki içtiğini ve parti yaptığını gördü.

Polis baskının ardından kalabalık hızla dağılırken, mekanın sahibine 10 bin sterlin (105 bin TL) para cezası kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen polis yetkilisi Steve Muldoon, Londra'daki Kovid-19 vakalarının artmasına rağmen insanların kuralları çiğnemesinin "endişe verici" olduğunu belirtti.

Son birkaç hafta içinde Soho'da bir dizi parti ve izinsiz müzik etkinliğine müdahale ettiklerini açıklayan Muldoon, "Kentimiz için bu kritik zamanda, herkesi kurallara uymaya çağırıyorum." dedi.

Polisin açıklaması, Londra'nın artan vakalar nedeniyle ülkedeki en sıkı kısıtlamaların uygulanacağı yerler arasına alınması kararının ardından gelmesi dikkati çekti.

Bu kısıtlamalar kapsamında, çarşamba 00.01'den itibaren kafeler ve restoranların sadece paket servisi yapmasına izin verilecek, barlar kapatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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