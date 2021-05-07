Son dakika haberleri... Londra'da 19 katlı binada yangın
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Son dakika haberleri... Londra'da 19 katlı binada yangın

Son dakika haberleri... Londra'da 19 katlı binada yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... İngiltere'nin başkenti Londra'da 19 katlı bir binada geniş çaplı yangın çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 19 katlı bir binada geniş çaplı yangın çıktı. Alevlere 100'den fazla itfaiye eri ile müdahale ediliyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda yer alan Poplar bölgesindeki 19 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine 20 itfaiye aracı ile 100'den fazla itfaiye eri ve ambulans sevk edildi. Binanın 8., 9. ve 10. katlarından dumanlar çıktığı görülürken, çok sayıda kişinin sağlık görevlileri tarafından ambulansa alındığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

(İHA)

Son dakika haberleri... Londra'da 19 katlı binada yangın
Son dakika haberleri... Londra'da 19 katlı binada yangın
Son dakika haberleri... Londra'da 19 katlı binada yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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