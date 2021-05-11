Son dakika haberi... Lokantacı kadından görevli polislere tatlı ikramı
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Son dakika haberi... Lokantacı kadından görevli polislere tatlı ikramı

Son dakika haberi... Lokantacı kadından görevli polislere tatlı ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Aksaray'da lokanta işletmeciliği yapan kadın esnaf lokantasında yaptığı baklavaları cadde ve sokak sokak gezerek pandemi denetimi yapan polislere ikram etti.

Aksaray'da lokanta işletmeciliği yapan kadın esnaf lokantasında yaptığı baklavaları cadde ve sokak sokak gezerek pandemi denetimi yapan polislere ikram etti.

Aksaray'da tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelindeki kavşak ve noktalarda uygulamalar aralıksız sürüyor. Uygulama noktalarında bekleyen polis ekipleri tüm araç ve yayaları durdurarak sorgulama yaparken, lokanta işletmeciliği yapan Ayfer Ozan (40) lokantasında yaptığı baklavaları görevli polis memurlarına ikram etti. Cadde ve sokaklarda elinde tepsiyle gezen esnaf Ayfer Ozan, zor günlerde halkın sağlığı için görev yapan emniyet güçlerine teşekkür etmek amaçlı ikramda bulunduğunu söyledi. Polis ekiplerine kendi elleriyle ikramda bulunan Ozan, "Bu soğukta bizim sağlımız için bizi bekleyen polislerimize tatlı ikram etmek istedim. Allah razı olsun onlardan. Bizleri bu soğukta bekleyip görevlerini yerine getirdikleri için" dedi. - AKSARAY

Son dakika haberi... Lokantacı kadından görevli polislere tatlı ikramı
Son dakika haberi... Lokantacı kadından görevli polislere tatlı ikramı
Son dakika haberi... Lokantacı kadından görevli polislere tatlı ikramı
Son dakika haberi... Lokantacı kadından görevli polislere tatlı ikramı
Son dakika haberi... Lokantacı kadından görevli polislere tatlı ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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