Son dakika haberi! "Lojman" cinayeti duruşmasında karar çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! "Lojman" cinayeti duruşmasında karar çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! 'Lojman' cinayeti duruşmasında karar çıktı

Son dakika haberler: TBMM lojmanlarında 1991 yılında, eski Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün öldürülmesine ilişkin davada sanık olarak yargılanan Abdullah Gökalp için beraat kararı çıktı.

TBMM lojmanlarında 1991 yılında, eski Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün öldürülmesine ilişkin davada sanık olarak yargılanan Abdullah Gökalp için beraat kararı çıktı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki Erol Güngör ve avukatları katıldı. Sanık olarak yargılanan Gökalp hakkında 'tasarlayarak ve kasten öldürme' suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. Başka bir suçtan Bursa Cezaevinde bulunan ve duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Gökalp için mahkeme inandırıcı delil bulunmadığından beraat kararı verdi.

24 Haziran 1991 gecesi Çankaya'daki TBMM lojmanlarında Mustafa Güngör'ün öldürülmesine ilişkin hazırlanan resmi belgelerde, "1991 yılının Kurban Bayramının birinci gününün gecesinde, lojmanların bulunduğu sitenin etrafı tel örgülü duvarla çevirili, 24 saat polis kontrolünde olan ve sadece iki adet giriş kapısı bulunmaktadır. Lojmanlarda oturan Bakanlar ve Milletvekillerinin evleri 24 saat korunmaktadır" ifadeleri yer almıştı. Oğlunun katilinin hala bulunamadığı, duruşmaların hepsine de katılan Güngör, mücadelesini sürdüreceğini belirtmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Türker Ertürk Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Diego Mesut Özil Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! "Lojman" cinayeti duruşmasında karar çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 18:36:27. #1.15#
title