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Son dakika haberi... Liseli öğrenciler hayal güçlerini bilim kurgu öyküleriyle yarıştıracak

Son dakika haberi... Liseli öğrenciler hayal güçlerini bilim kurgu öyküleriyle yarıştıracak
AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Alanya Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin düzenlediği "Geleceğe Dokun Liseler Arası Bilim Kurgu Öykü Yarışması"yla liseli öğrenciler hayal güçlerini yarıştırarak geleceğe ilişkin görüşlerini kaleme alacak.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Alanya Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin düzenlediği "Geleceğe Dokun Liseler Arası Bilim Kurgu Öykü Yarışması"yla liseli öğrenciler hayal güçlerini yarıştırarak geleceğe ilişkin görüşlerini kaleme alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurum koordinasyonunda Alanya Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin düzenlediği yarışmaya, Türkiye'deki tüm lise öğrencilerinin katılabileceği belirtildi.

Açıklamada, katılımcıların, uzay araştırmaları, biyoteknoloji, yapay zeka, robot teknolojisi, nanoteknoloji, sanal gerçeklik, teknofobi, yer bilimi, genetik, astrofizik, psiyonik, sosyal bilim kurgu, alternatif tarih ve zaman yolculuğu gibi bilim kurgu konularından birini seçerek hazırlayacağı öyküyle yarışmacı olabileceği kaydedildi.

Bilim kurgunun gelecek hakkında fikirler veren, bunun yanı sıra sosyal düzen, çevre ve teknoloji anlayışını genişleten bir nevi düşünce deneyleri olmasının yanı sıra bireylerin entelektüel gelişimine katkı sunduğunu belirtildi.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin öykülerini 1 Mart'a kadar "daihlbilimkurguyarismasi@gmail.com" adresine gönderebileceği, birinci olan eser sahibine 4 bin lira, ikinci sıradaki eser sahibine 3 bin lira ve üçüncülüğü kazanacak yarışmacıya ise 2 bin lira para ödülü verileceği duyuruldu.

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AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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