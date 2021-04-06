Son dakika haberi: Lise öğrencisi aldığı ödülü Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne bağışladı

Gelen son dakika haberine göre Akseki ilçesinde kompozisyon yarışmasında birici olan Anadolu İmam Hatip Lisesi 9-A Sınıfı öğrencisi Muhammet Dikmen, kazandığı para ödülünü Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne bağışladıİstiklal Marşı'nın kabulünün 100.

Akseki ilçesinde kompozisyon yarışmasında birici olan Anadolu İmam Hatip Lisesi 9-A Sınıfı öğrencisi Muhammet Dikmen, kazandığı para ödülünü Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne bağışladı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca genç nesillerin İstiklal Marşı'nı daha iyi anlamaları, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u daha iyi tanımaları amacıyla lise öğrencileri arasında "On Kıta bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı kompozisyon yarışması düzenledi.

Yarışmada Akseki Anadolu İmam Hatip Lisesi 9-A Sınıfı öğrencilerinden Muhammet Dikmen "İlelebet İstiklal" kompozisyonuyla ilçe birincisi seçildi.

Muhammet Dikmen, yarışmadan adlığı 200 lira ödülü Antalya Şehit ve Gazi Aileleri Derneğine bağışladı.

Yapılan ödül takdiminde İlçe Müftüsü İsmail Taraklı ve Mustafa Koç Camii İmam Hatibi Mehmet Erdem daha nice güzel başarılar temennisiyle öğrenciye hediyesini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu