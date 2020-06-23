Son dakika haberi | Limandaki dalgakıran taşlarının arasına düşen 2 kişi kurtarıldı Bir son dakika haberine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, limandaki dalgakıran taşlarının arasına düşerek yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, limandaki dalgakıran taşlarının arasına düşerek yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Deniz Feneri mevkisinde yürüyüş yapan İ.K. (51) ve arkadaşı C.A. (49), dengelerini kaybederek limandaki dalgakıran taşlarının arasına düştü.

Durumu fark edenler, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, taşların arasına girerek C.A. ve İ. K'yı sıkıştıkları yerden vatandaşların da yardımıyla çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekibi tarafından Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA