Son dakika haberi: Limanda yarı çıplak bekleyince ekipler harekete geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Limanda yarı çıplak bekleyince ekipler harekete geçti

İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Limanda yarı çıplak bekleyince ekipler harekete geçti Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.E isimli genç limanda yarı çıplak bekleyince polis ekipleri müdahale etti.

Limanda yarı çıplak bekleyince ekipler harekete geçti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.E isimli genç limanda yarı çıplak bekleyince polis ekipleri müdahale etti.

Olay akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunan S.E isimli genç yarı çıplak limana giderek saatlerce bekledi. S.E isimli genci yarı çıplak gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri dakikalarca genci limandan çıkarmak için çaba gösterdi. Ardından polis ekipleri S.E isimli genci ikna ederek sağlık ekiplerine teslim etti. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Limanda yarı çıplak bekleyince ekipler harekete geçti
Son dakika haberi: Limanda yarı çıplak bekleyince ekipler harekete geçti
Son dakika haberi: Limanda yarı çıplak bekleyince ekipler harekete geçti
Son dakika haberi: Limanda yarı çıplak bekleyince ekipler harekete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Burcu Biricik Perihan Savaş Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Necip Uysal Ersun Yanal Dorukhan Toköz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Limanda yarı çıplak bekleyince ekipler harekete geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 19:03:54. #1.16#
title