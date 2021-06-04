Son dakika haberi: LİDERİ CEZAEVİNDE OLAN SUÇ ÖRGÜTÜNE HAVA DESTEKLİ OPERASYON; 25 GÖZALTI
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Son dakika haberi: LİDERİ CEZAEVİNDE OLAN SUÇ ÖRGÜTÜNE HAVA DESTEKLİ OPERASYON; 25 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... DİYARBAKIR'da, liderliğini cezaevindeki E.K.'nin yönettiği silahlı suç örgütüne düzenlenen hava destekli operasyonda 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, liderliğini cezaevindeki E.K.'nin yönettiği silahlı suç örgütüne düzenlenen hava destekli operasyonda 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Son dakika haberi: LİDERİ CEZAEVİNDE OLAN SUÇ ÖRGÜTÜNE HAVA DESTEKLİ OPERASYON; 25 GÖZALTI
Son dakika haberi: LİDERİ CEZAEVİNDE OLAN SUÇ ÖRGÜTÜNE HAVA DESTEKLİ OPERASYON; 25 GÖZALTI
Son dakika haberi: LİDERİ CEZAEVİNDE OLAN SUÇ ÖRGÜTÜNE HAVA DESTEKLİ OPERASYON; 25 GÖZALTI
Son dakika haberi: LİDERİ CEZAEVİNDE OLAN SUÇ ÖRGÜTÜNE HAVA DESTEKLİ OPERASYON; 25 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi: LİDERİ CEZAEVİNDE OLAN SUÇ ÖRGÜTÜNE HAVA DESTEKLİ OPERASYON; 25 GÖZALTI - Haberler
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