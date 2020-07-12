Son dakika haberi! Libya ve İtalya dışişleri bakanları, Libya'daki gelişmeleri görüştü Son dakika habere göre Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Siyale, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile Libya'daki siyasi ve askeri gelişmeleri görüştü.

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Siyale, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile Libya'daki siyasi ve askeri gelişmeleri görüştü. Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Siyale ve Di Maio'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Kablavi, görüşmede Libya'da yaşanan gelişmeler, düzensiz göç sorunu ve Libya hükümetinin bu konuda attığı adımların ele alındığını aktardı. Son yıllarda yaşanan kriz nedeniyle Libya, Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişte en önemli güzergahlarından biri haline geldi. Serrac ile Malta Başbakanı Robert Abela, 6 Temmuz'da, Malta'nın başkenti Valletta'da düzensiz göç koordinasyon merkezini açmıştı. Kaynak: AA