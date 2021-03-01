Son dakika haberi! Libya ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 31, Filistin'de 16 kişi hayatını kaybetti.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 31 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 789 yeni vaka tespit edildiği, 876 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle salgındaki toplam can kaybının 2 bin 210'a, vaka sayısının da 134 bin 127'ye yükseldiği, 121 bin 116 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 16 kişinin vefat ettiği, 1724 kişinin enfekte olduğu, 808 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde toplam can kaybının 2275'e, vaka sayısının da 210 bin 73'e yükseldiği belirtilirken, sağlığına kavuşanların sayısının ise 189 bin 962 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar