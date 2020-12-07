Son dakika haberi: Libya, Umman ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 12, Umman'da 8 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 12, Umman'da 8 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi hayatını kaybetti.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, salgında 12 kişinin daha vefat ettiği, 517 yeni vaka kaydedildiği ve 678 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1243'e, vaka sayısının da 87 bin 97'ye çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 57 bin 380 olduğu ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve 229 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1452'ye, vakaların 125 bin 115'e, iyileşenlerin sayısının da 116 bin 506'ya çıktığı ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1148 yeni vaka kaydedildi, 579 kişi de sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 594'e, vaka sayısının 177 bin 577'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 159 bin 711 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu