Son dakika haberi: Libya, Umman ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Libya, Umman ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

07.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:15
Son dakika haberi: Libya, Umman ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 12, Umman'da 8 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 12, Umman'da 8 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi hayatını kaybetti.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, salgında 12 kişinin daha vefat ettiği, 517 yeni vaka kaydedildiği ve 678 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1243'e, vaka sayısının da 87 bin 97'ye çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 57 bin 380 olduğu ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve 229 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1452'ye, vakaların 125 bin 115'e, iyileşenlerin sayısının da 116 bin 506'ya çıktığı ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1148 yeni vaka kaydedildi, 579 kişi de sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 594'e, vaka sayısının 177 bin 577'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 159 bin 711 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

İlgili Haberler

Son dakika haber! Karacasu'da can kaybı 7'ye yükseldi
Son dakika haber! Karacasu'da can kaybı 7'ye yükseldi
Son dakika haber: DHA ANKARA -Koronavirüs salgınında can kaybı 13 bin 373'e yükseldi
Son dakika haber: DHA ANKARA -Koronavirüs salgınında can kaybı 13 bin 373'e yükseldi
Vali Yılmaz: 'Korona virüs artışını durduramazsak can kayıpları sürecek'
Vali Yılmaz: "Korona virüs artışını durduramazsak can kayıpları sürecek"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Mustafa Şentop Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Yalın Cemal Hünal İbrahim Tatlıses Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Bursa Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Libya, Umman ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 16:22:04. #1.15#
title