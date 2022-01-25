Son dakika haberi... Libya Temsilciler Meclisi, yeni Başbakan seçimini tartışıyor

Libya Temsilciler Meclisi, ülkeye yeni Başbakan seçim şartları ve mekanizmasını tartışmak için toplandı.

Libya'da seçimlerin yapılamaması ve Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki hükümetin görev süresinin dolması nedeniyle ülkedeki siyasi çıkmaz devam ederken, Temsilciler Meclisi sorunu aşmak için oturum düzenledi.

Meclis Başkanı Akile Salih, oturumun açılışında yaptığı konuşmada Meclis'in, öncelikle Başbakan olmak için gerekli şartları tartışacaklarını, şartlar üzerinde uzlaşılmasının ardından seçim mekanizmasının ilan edileceğini belirtti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Meclis'teki oturum sırasında hükümet değişimi konusunda anlaşmazlık yaşandı. Milletvekillerinden bazıları, Dibeybe hükümetinin değişmesini savunurken, diğer bir grup ise görevine devam etmesini destekliyor.

Dibeyde hükümetini destekleyenler ile karşı çıkanlar arasında tartışma yaşandığı aktarılırken, oturumun sürdüğü ifade edildi.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih 17 Ocak'ta, "hükümetin süresinin dolduğunu ve yeniden kurulması gerektiğini" söylemişti.