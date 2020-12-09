Son dakika haberi | Libya ordusu: Hafter güçleri Sirte ile Cufra bölgesine silah ve paralı asker sevkiyatı yapıyor

Son dakika haberler... Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin, Sirte ile Cufra bölgesine silah ve paralı asker sevkiyatı yaptığını açıkladı.