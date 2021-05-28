Son dakika haberi... Libya ordusu: Ateşkesten bu yana Suriye'den Hafter kontrolündeki bölgelere asker taşıyan 74 uçuş tespit ettik
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Son dakika haberi... Libya ordusu: Ateşkesten bu yana Suriye'den Hafter kontrolündeki bölgelere asker taşıyan 74 uçuş tespit ettik

Son dakika haberi... Libya ordusu: Ateşkesten bu yana Suriye'den Hafter kontrolündeki bölgelere asker taşıyan 74 uçuş tespit ettik
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Libya ordusu, ülkede Ekim 2020'de ilan edilen ateşkesten bu yana Suriye'den Libya'nın doğusundaki darbeci güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki bölgelere paralı asker taşıyan 74 uçuş tespit ettiklerini açıkladı.

Libya ordusu, ülkede Ekim 2020'de ilan edilen ateşkesten bu yana Suriye'den Libya'nın doğusundaki darbeci güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki bölgelere paralı asker taşıyan 74 uçuş tespit ettiklerini açıkladı.

Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uçuşların Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki 5+5 Ortak Askeri Komitesi kararlarına ve Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasına aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Şam'daki havaalanları ve Lazkiye'de Rusya'nın kontrolündeki Humeymim Üssü'nden kalkan "Cham Wings" isimli hava yolu firmasına ait uçakların, Bingazi'deki Benina Havaalanı'na ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kontrolündeki El-Hadim Askeri Üssü'ne iniş yaptığı aktarıldı.

Cham Wings firmasının Beşşar Esed'in yakınlarına ait olduğuna ve ABD'nin yaptırım listesinde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, uçakların Libya hava sahasına girdiğinde genellikle radardan gizlendiği belirtildi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da, Rusya, BAE, Mısır ve Fransa'nın desteklediği darbeci Hafter milislerinin ülkenin doğusunu kontrol etmesi nedeniyle istikrar ve güvenlik sağlanamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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