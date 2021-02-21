Son dakika haberi | Libya İçişleri Bakanlığı, Başağa'nın suikast girişimine uğradığını açıkladı

Son dakika haberler: Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın bulunduğu konvoya başkent Trablus'ta silahlı saldırı düzenlendiği bakanlık tarafından da doğrulandı.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın bulunduğu konvoya başkent Trablus'ta silahlı saldırı düzenlendiği bakanlık tarafından da doğrulandı.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başağa'nın yerel saatle 15.00 (TSİ 16.00) civarında Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giderken, seyir halindeki konvoyuna ağır silahlı bir pikap araçtan makineli silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

Başağa'nın saldırıdan "hiçbir zarar görmeden" kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Korumalarının saldırının yapıldığı araca müdahale ettiği aktarılan açıklamada, silahlı grupla çatışmaya girilmesi sonucu bir korumanın yaralandığı, saldırganlardan ise birinin öldürüldüğü diğer ikisinin de yakalandığı bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca konunun Başsavcılığa aktarıldığı ve saldırının faillerinden hesap sorulması için yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Libya basınında yer alan haberlerde, Başağa'nın bulunduğu konvoyun Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde silahlı saldırıya uğradığı ve Bakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir