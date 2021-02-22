Son dakika haberi! Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyuna yönelik suikast girişiminin görüntüleri yayımlandı
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Son dakika haberi! Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyuna yönelik suikast girişiminin görüntüleri yayımlandı

22.02.2021 08:42 | Son Güncelleme: 22.02.2021 08:53

Son dakika haber: Libya'nın başkenti Trablus'ta İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın bulunduğu konvoya düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri yayımlandı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın bulunduğu konvoya düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri yayımlandı.

Başağa'nın Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giderken gerçekleştirilen saldırıya ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde, Libya hükümetine bağlı Güvenlik ve İstikrarı Destekleme Birimine ait olan ve Başağa'nın kuzenlerinin bulunduğu pikabın devrildiği görülüyor ve silah sesleri işitiliyor.

Milletvekili Ali Ebu Zribe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devrilen araçta bulunanlardan kuzen Rıdvan el-Hengari'nin hayatını kaybettiğini, diğer 2'sinin ise ağır yaralandığını söyledi.

Zribe, Başağa ve konvoyundakileri, Hengari'nin ölümüne ve diğerlerinin de yaralanmasına sebep olmakla suçladı.

İçişleri Bakanlığından, Zribe'nin suçlamalarına ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan, olaya karışan aracın bağlı olduğu Güvenlik ve İstikrarı Destekleme Birimi, İçişleri Bakanı Başağa'ya suikast düzenlendiği iddiasını yalanladı.

Libya hükümetine bağlı güvenlik biriminden yapılan yazılı açıklamada, kurum aracının günlük görevinden döndüğü sırada yolda Başağa'nın konvoyu ile karşılaştığını ve konvoydaki güvenlik ekibinin araca "haksız yere" ateş açtığını ileri sürdü.

Açıklamada, "Yaşanan olay, İçişleri Bakanının güvenlik ekibinin koordinasyonsuzluğu ve yanlış davranışından kaynaklanmaktadır. Birim, Bakana yönelik herhangi bir suikast girişimini iddiasını reddetmektedir ve Birim, personeline yönelik silahlı saldırıya karışanların peşini bırakmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başağa'nın 21 Şubat'ta yerel saatle 15.00 (TSİ 16.00) civarında Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giderken, seyir halindeki konvoyuna ağır silahlı bir pikaptan makineli silahlarla ateş açıldığı belirtilmişti.

Son dakika haberi! Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyuna yönelik suikast girişiminin görüntüleri yayımlandı
Son dakika haberi! Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyuna yönelik suikast girişiminin görüntüleri yayımlandı
Son dakika haberi! Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyuna yönelik suikast girişiminin görüntüleri yayımlandı
Son dakika haberi! Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyuna yönelik suikast girişiminin görüntüleri yayımlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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