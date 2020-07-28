Son dakika haberi... Libya İçişleri Bakanı Başağa: "Libya krizinde askeri çözüm yok"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Libya İçişleri Bakanı Başağa: "Libya krizinde askeri çözüm yok"

Gelen son dakika haberlerine göre Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, askeri seçeneğin Libya krizine çözüm getirmesinin mümkün olmadığını yineledi.

Son dakika haberi... Libya İçişleri Bakanı Başağa:
28.07.2020 22:43 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:46

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, askeri seçeneğin Libya krizine çözüm getirmesinin mümkün olmadığını yineledi.

Fethi Başağa, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, Libya krizini değerlendirdi.

Bakan Başağa, "Libyalıların, askeri çözüm olmadığını bilmesi gerekiyor. Libyalıların, siyasi önderleriyle birlikte Libya'nın kurtarılması üzerine derin bir şekilde düşünmeleri gerekiyor. 9 yıl boyunca süren savaş Libya'ya kaybettirdi. Ölenler Libyalılardı. Bu yüzden doğu ile temasın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Siyasette değişmeyen bir şey yoktur. Libyalıları bir araya getirecek tek devletin ve anayasanın çerçevesini bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Başağa, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'a saldırılarını destekleyen ülkeler için, "İki-üç ay sonra ABD seçimlerinin oluşturacağı belirsizlikten istifade ederek yeni bir savaş çıkarmak istiyorlar. Ancak bu proje başarısız olacak." dedi.

Paralı askerler ve bölünme tehlikesi

Ülkenin kuzey-orta kesimlerinde yer alan Sirte ve Cufra kentlerindeki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı yabancı paralı askerlerin varlığına dikkati çeken Başağa, "Sirte ve Cufra'daki Rus unsurlarının varlığı ile birlikte Libya'nın bölünmesi tehlikesi var." diye konuştu.

Bakanlığının devlet kurumlarındaki yolsuzluğu sona erdirmeye çalıştığını vurgulayan Başağa, bu kapsamda devlet kademesindeki üst düzey sorumluların hesap vermesi için başsavcılık makamlarıyla çalışmaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti 3. Sayfa
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış Güncel
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit...
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor Dünya
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Magazin
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar 3. Sayfa
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: 10 gözaltı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: 10 gözaltı
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Irak'ta ABD üssüne yine füzeli saldırı düzenlendi
Irak'ta ABD üssüne yine füzeli saldırı düzenlendi
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun '50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek' iddiasına yanıt verdi
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Gram altın 424 lira seviyelerinde
Gram altın 424 lira seviyelerinde
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fatih Sultan Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Gülben Ergen Nebahat Çehre İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Fatih Terim Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Dha Bayram Antalya İntihar
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Libya İçişleri Bakanı Başağa: "Libya krizinde askeri çözüm yok" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 23:08:32. #1.15#
title