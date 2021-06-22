Son dakika haberi! Libya hükümeti, İkinci Berlin Konferansı'nda ulusal uzlaşı ve ordunun birleştirilmesini gündeme getirecek
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Son dakika haberi! Libya hükümeti, İkinci Berlin Konferansı'nda ulusal uzlaşı ve ordunun birleştirilmesini gündeme getirecek

Son dakika haberi! Libya hükümeti, İkinci Berlin Konferansı'nda ulusal uzlaşı ve ordunun birleştirilmesini gündeme getirecek
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, yarın düzenlenecek İkinci Berlin Konferansı'nda ulusal uzlaşı ve ordunun birleştirilmesini amaçlayan bir girişimi gündeme getireceklerini belirtti.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, yarın düzenlenecek İkinci Berlin Konferansı'nda ulusal uzlaşı ve ordunun birleştirilmesini amaçlayan bir girişimi gündeme getireceklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yayımlanan konuşmasında Menguş, Libya hükümeti olarak yarınki konferansta gündeme getirecekleri konulara ilişkin bilgi verdi.

Menguş, konferansta gündeme getirecekleri girişimde Libya Siyasi Diyalog Forumu tarafından kararlaştırılan yol haritasının maddelerine odaklanılacağını ifade etti.

Birinci Berlin Konferansı'ndan bu yana yürütmenin birleştirildiğini, ateşkes anlaşması imzalandığını ve sahil yolunun açıldığını hatırlatan Menguş, yol haritasının diğer maddelerinin uygulanmasında ise bir yavaşlama söz konusu olduğunu dile getirdi.

Menguş, söz konusu girişimin kapsamlı bir ulusal uzlaşının başlatılmasını ve 24 Aralık 2021'de genel ve devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını içereceğini aktardı.

Menguş, bu girişimin aynı zamanda Libya ordusunun tek komuta altında birleştirilmesi ve ateşkes anlaşmasının etkinleştirilmesini hedeflediğini, güvenlik ve ekonomik sorunları çözmek için de yürütme mekanizmaları oluşturulmasına odaklanacağını sözlerine ekledi.

Libya'daki siyasi süreç ve 24 Aralık seçimlerinin ele alınacağı İkinci Berlin Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya himayesinde, Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla 23 Haziran Çarşamba günü toplanacak.

Libya krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla ilk olarak 19 Ocak 2020'de düzenlenen konferansın ikincisine, Libya'dan Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile BM'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ve Libya ile ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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