Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden Başağa hükümetine güvenoyu verilmesine tepki

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisinin (TM) Fethi Başağa başkanlığındaki hükümete güvenoyu vermesinin siyasi anlaşmaya aykırı olduğunu belirtti.

Mişri, yaptığı basın açıklamasında, TM'nin Başağa hükümetine güvenoyu vermesine tepki gösterdi.

TM'de yapılan söz konusu oylamanın siyasi anlaşmaya aykırı olduğunu kaydeden Mişri, TM'nin tek taraflı attığı adımları reddettiklerini ve Konseyin bu ihlallere karşı gerekli önlemleri almak için 4 Mart'ta bir toplantı yapacağını bildirdi.

Tobruk'taki TM'de dün yapılan güvenoyu oturumuna katılan 101 vekilden 92'si Başağa hükümeti için "evet" oyu kullanmıştı. TM'den kabinesine güvenoyu alan Başağa, "ülkede hükümetin devir sürecinin başladığını" ifade etmişti.

Başkent Trablus'ta Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti ise TM'nin Başağa hükümetine güvenoyu vermesine tepki göstermişti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık' 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.